Девочка имитировала выстрелы в украинца, восприняв странную просьбу за что-то обыденное.

Россиянин заставлял ребенка "убивать" украинца. Девочка охотно выполнила странный приказ.

Как сообщает Телеграм-канал "Ищи своих", инцидент произошел в эфире чат-рулетки. Пользователь из России наткнулся на парня, позади которого висел флаг Украины.

Общение с украинцем россиянин начал с оскорблений и угроз. К этому циничному действу мужчина привлек ребенка.

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"О, х*хол. Стреляй х*хла, убей. Убей х*хла... Еще... И контрольный в лоб", - приказывал россиянин ребенку.

Девочка имитировала выстрелы в украинца, восприняв странную просьбу за что-то обыденное. При этом украинец не проронил ни слова.

"Ты еще жив? Ты что бессмертный?", - заявил россиянин в конце видео.

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Уже не первый раз россияне странно ведут себя в чат-рулетке. В частности, недавно мужчина из РФ похвастался "знаниями" о войне в Украине. Он заявил, что рашисты ни на кого не нападали, а сами стали жертвой нападения. По его версии, оккупанты просто шли "на Польшу", а украинцы на них "напали".

В то же время российская пропаганда продолжает зомбировать население тяжелой артиллерией - экстрасенсами, магами и пророками. На федеральный канал пригласили экстрасенса, которого "ужалила космическая фреза".

Иногда даже военные РФ "палились" на правде. Недавно капитан спецназа РФ, который находился под Соледаром Донецкой области, раскрыл реальное положение дел оккупантов в городе. Сначала он заявил, что город уже захватили, потом заявил, что продолжаются бои, а еще через некоторое время признал, что город все еще стоял.

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