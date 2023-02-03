Супруги из российского города Ноябрьск Тюменской области назвали новорожденную дочь именем Россия.
Как сообщают российские СМИ, для пары Россия стала вторым ребенком в семье, старший сын - Николай. Имя для дочери, родившейся 31 января, родители выбирали "учитывая нынешнюю ситуацию из патриотических побуждений".
"Многие люди едут, говорят: нам стыдно. Мы решили наоборот - нам не стыдно! Мы гордимся и любим свою страну", - прокомментировала счастливая мамочка России Людмила Нахрачева.
Новости "русского мира"
Трэш-новости в РФ продолжаются. Недавно в сети опубликовали разговор, в котором россиянин называет свою страну жертвой нападения.
В то же время" бдительность " некоторых россиян удивляет. Недавно в России женщина пожаловалась полиции на работницу "почты России" из-за украинская фамилия.
А перед этим россиянка радостно заявила, что хочет отправить мужа на войну, лишь бы его там убили. Судьбу компенсации она уже предсказала.