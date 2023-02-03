Имя для дочери, родившейся 31 января, родители выбирали "учитывая нынешнюю ситуацию из патриотических побуждений".

Супруги из российского города Ноябрьск Тюменской области назвали новорожденную дочь именем Россия.

Как сообщают российские СМИ, для пары Россия стала вторым ребенком в семье, старший сын - Николай. Имя для дочери, родившейся 31 января, родители выбирали "учитывая нынешнюю ситуацию из патриотических побуждений".

"Многие люди едут, говорят: нам стыдно. Мы решили наоборот - нам не стыдно! Мы гордимся и любим свою страну", - прокомментировала счастливая мамочка России Людмила Нахрачева.

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Трэш-новости в РФ продолжаются. Недавно в сети опубликовали разговор, в котором россиянин называет свою страну жертвой нападения.

В то же время" бдительность " некоторых россиян удивляет. Недавно в России женщина пожаловалась полиции на работницу "почты России" из-за украинская фамилия.

А перед этим россиянка радостно заявила, что хочет отправить мужа на войну, лишь бы его там убили. Судьбу компенсации она уже предсказала.

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