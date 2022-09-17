Такая мера якобы обусловлена дефицитом чернил.

В России могут изменить требования по упаковке товаров. Следовательно, с этикеток может исчезнуть срок годности, потому что в "сверхдержаве" дефицит чернил, спровоцированный санкциями за вторжение в Украину.

Об этом сообщают росСМИ.

С этикеток российских товаров в будущем могут исчезнуть данные о месте и производителе товара, сроке годности, дате изготовления и другой информации. Впрочем, окончательно решение на этот счет пока не приняли.

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Представительница профильного вице-премьера РФ Виктория Абрамченко заявила, что обсуждения продолжаются. Бизнес не занял консолидированную позицию относительно возможного нововведения.

"Производителям необходимо будет перенести часть информации с этикетки в электронный формат, а потребители смогут ознакомиться с ней с помощью QR-кода на этикетке, однако сделать это можно будет только с 2023 года – именно с этого момента в рамках Таможенного союза предусмотрена возможность изменения технического регламента", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, санкции ударили по многим отраслям РФ. В "сверхдержаве" не только заканчиваются чернила, но и импланты для ягодиц.

Кроме того, операция по увеличению груди в этом году в России подорожала минимум в два раза. Если до полномасштабного вторжения РФ в Украину это стоило 5-7 тысяч долларов, то сегодня в среднем 15 тысяч. Цены подскочили из-за дефицита имплантов. Отмечается, что производители качественных имплантов прекратили поставлять свой товар в Россию в ответ на полномасштабное вторжение Путина в Украину.

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