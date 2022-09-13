Омбудсмен возмущена социальной рекламой, пропагандирующей брать животных из приюта.

В Российском Татарстане уполномоченный по правам детей назвала пропагандой чайлдфри призывы брать животных из приютов.

Об этом пишет сайт 116ru.

Омбудсмен Ирина Волынец рассказала, что возмущена социальной рекламой, пропагандирующей брать животных из приюта. Она утверждает, что это подмена понятий и завуалированная пропаганда чайлдфри, ведь заводя животное, молодая пара, например, уже не задумывается о ребенке.

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"Вот, представьте, на кого направлена эта реклама? Она направлена на всех абсолютно людей, которые перемещаются по улице. У нас есть более важные проблемы, и я не понимаю, почему время тратится на рекламу того, что нужно взять животных из приюта. Но при этом мы не видим плакатов, где изображена счастливая многодетная семья, где написано, что семья - это лучшее место на свете", - заявила Волынец.

Женщина рассказала, что ее семья сначала завела детей, а уже потом ради них - домашних животных.

"Вы обращали внимание, как называют сейчас домашних животных? Многие обращаются к ним "мой мальчик", "моя девочка", "сыночек", "доченька" и так далее. Это разве не подмена понятий? Как собаку можно назвать "сынок" или "доченька"? Или кошку?" - добавила омбудсмен.

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