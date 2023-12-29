Соцопросы показывают, что простые россияне не очень-то разделяют кровожадные устремления Владимира Путина.

Большинство россиян мечтают о мире и "завершении СВО". Это самые популяррные "новогодние желания", которые были озвучены в рамках социологического опроса от компании Russian field. Результаты опроса публикует издание "Можем объяснить".

Так, "мирного неба" хотят 50% опрошенных россиян. Это пожелание доминировало в возрастной группе 40+, а в группе 60+ показало максимальный результат – почти 68%.

Второе по популярности пожелание – здоровье. Его хотели 40% опрошенных россиян.

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На третьем месте с 14% – "терпение, оптимизм, не сдаваться, не унывать". Это пожелание было особенно популярным у молодежи до 30 лет – желал каждый третий.

Примечательно, что лишь 6% россиян высказали пожелание о победе России в войне против Украины.

Еще меньше оказалось тех, кто пожелал "переизбрания" Владимира Путина президентом РФ – только 2%. Впрочем, тех, кто хочет нового президента России в следующем году, оказалось еще меньше – всего около 1%.

Опрос проводился 4-12 декабря по телефону среди 1600 человек.

Ситуация в России

Как писал УНИАН, в России движение жен мобилизованных постепенно радикализируется. Женщины устали от вранья властей и того, что их пытаются заткнуть. В Кремле не знают, как поступить с этим движением, ведь репрессии могут вызвать еще большие проблемы.

На днях жены мобилизованных опубликовали жесткое обращение к Владимиру Путину, в котором пожелали диктатору захлебнуться в крови российких солдат и сгореть в аду. Поводом для такого обращения стала гибель на фронте мужа одной из участниц движения.

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