В Кремле не знают, как поступить с этим движением, ведь репрессии могут вызвать еще большие проблемы.

В России набирает обороты движение так называемых "жен мобилизованных", что все больше портит Кремлю картину якобы всенародной поддержки вторжения в Украину. Об этом пишет The Guardian в статье, делающей общий обзор этого протестного движения.

Движение на самом деле объединяет не только жен, но также матерей, сестер, дочерей, отцов, братьев и сыновей тех российских мужчин, которые были в прошлом году принудительно мобилизованы на войну. Движение становится все более организованным и постепенно радикализируется. Движение уже имеет свой понятный и узнаваемый символ - белый платок, который надевают эти женщины. Они распространяют в соцсетях видеообращения, в которых рассказывают о необходимости демобилизации с фронта их мужчин.

"Мы хотим полной демобилизации. Гражданские лица не должны участвовать в боевых действиях. Нас много, и наше количество будет только расти", – говорят женщины в белых платках в типичном видеообращении.

Видео дня

Поскольку в России законом запрещено быть противником войны как таковой, эти женщины не могут откровенно высказываться за прекращение агрессии. Поэтому они педалируют на том, что воевать должна только профессиональная армия, состоящая из контрактников-добровольцев.

"Почему наши мужчины, которые вели мирную жизнь, должны ехать в Украину? Если наше правительство решило напасть на меньшую страну, пусть армия воюет, но оставьте наших мужчин в покое", – говорит одна из женщин.

На платформе Telegram эти женщины создали собственный канал ("Путь домой") для общения и озвучивания своих требований. Примечательно, что владелец платформы Павел Дуров помогает Кремлю затыкать рот этому протестному движению. Он не решился просто закрыть канал, но присвоил ему статус "фейк", из-за чего канал "Путь домой" невозможно найти через поиск, из него невозможно делать репосты в других каналах, копировать текст или фото.

Андрей Колесников, старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия, базирующегося в Москве, говорит, что борьба с этим движением является деликатным делом для Кремля.

"Эти жены и матери не являются частью традиционного либерального и городского антикремлевского движения. Многие из них происходят из основной базы поддержки Путина", – говорит эксперт и добавляет, что Кремль боится жестко подавлять движение, чтобы не спровоцировать еще больший резонанс со стороны общественности.

Поэтому пока "жен мобилизованных" не отправляли в тюрьмы, но государственные СМИ старательно игнорируют их, а местные власти запрещают проводить публичные акции.

Не имея возможности проводить легальные митинги, женщины нашли альтернативу. К любой памятной дате они приходят к военным мемориалам - с цветами и в белых платках. Несмотря на очевидный политический подтекст этих акций, российские силовики не могут никак этому помешать, ведь возлагать цветы к памятникам погибшим солдатам в России не запрещено.

Но поскольку их требования власти систематически игнорируют, высказывания этих женщин постепенно становятся жестче. В недавнем заявлении женщины раскритиковали политику Кремля, которая освобождает осужденных убийц и насильников из тюрем после шести месяцев боев в Украине, тогда как мобилизованных гражданских отправили на фронт бессрочно. "У нашего президента точно есть чувство юмора", - иронично говорят женщины в заявлении.

Кроме того, многие из этих женщин начали менять свое отношение к войне в Украине, которое изначально было одобрительным. "Путин сначала соврал нам, что мирным жителям никогда не придется воевать. Начинаешь думать: он также лжет о том, почему мы в Украине?" - говорит одна из женщин.

Наблюдатели говорят, что еще слишком рано оценивать влияние движения российских женщин на режим, имеющий долгую историю успешного подавления оппозиционных голосов. Но их гнев подчеркивает определенную тревогу, которую некоторые жители России испытывают в связи с войной, и бросает тень на представленный Путиным образ российского общества, якобы объединенного вокруг войны.

Тем временем "жены мобилизованных" высказывают все более радикальные мнения и угрожают прибегнуть к несанкционированным митингам. "Мы устали быть хорошими девочками. Это ничего нам не дает", - говорят они.

Война в Украине - потери россиян

Как писал УНИАН, за время полномасштабной войны Генштаб ВСУ насчитал уже около 354 тысяч убитых российских солдат. Только за минувшие сутки на фронте ликвидировано ориентировочно 760 российских оккупантов.

Также в Генштабе утверждают, что российские оккупанты все чаще отказываются участвовать в штурмах и даже начали сдаваться в плен украинским военным целыми группами.

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