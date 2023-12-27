Член редколлегии The New York Times убежден, что выйти из войны сейчас для Украины выгоднее, чем воевать до полной победы.

Украина не должна игнорировать возможность заключить мир с Россией на текущей линии соприкосновения, ведь победа в войне определяется не только территориальными приобретениями и потерями. Такое мнение на страницах The New York Times опубликовал известный публицист и политический обозреватель, член редколлегии этой газеты Серж Шмеман.

Комментируя недавнюю громкую публикацию самой же The New York Times о сигналах Кремля о готовности к мирному соглашению, Шмеман осторожно отмечает, что эти сигналы являются одновременно "подозрительными и соблазнительными". Он признает, что гипотетические мирные переговоры могут быть ловушкой Путина, но призывает взглянуть на возможные выгоды.

"Если господин Путин окажется серьезным [в своих намерениях заключить мир], Украина не должна терять возможность прекратить кровопролитие. Отвоеванная территория – не единственный показатель победы в этой войне", - пишет обозреватель.

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Шмеман замечает, что война истощает украинские ресурсы, тогда как перспектив военного ее окончания не видно. Он в частности ссылается на проблемы с американской помощью Украине и на громкую статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой он признал "патовую ситуацию" на фронте.

"Конфликт все еще может принять неожиданный поворот, как это было раньше. Но на этом этапе перспектива — это длительная война на истощение, которая нанесет Украине еще больший ущерб, заберет еще больше жизней и распространит нестабильность в Европе", – считает журналист.

Он приводит мнение другого публициста, Майкла Киммаджа, который предупреждает, что бесконечный конфликт углубит отчуждение России от Запада, закрепит путинизм в России и задержит интеграцию Украины в Европу. Именно поэтому Шмеман считает деоккупацию всех территорий Украины "неправильным" представлением о лучшем исходе войны для Киева.

"Настоящая победа Украины заключается в том, чтобы подняться из ада войны сильным, независимым, процветающим и безопасным государством, крепко держась на Западе. Это было бы именно то, чего господин Путин больше всего боялся от соседнего государства с глубокими историческими связями с Россией", – убежден обозреватель.

Шмеман также замечает, что мир все равно не признает законным контроль России над теми территориями, которые после мирного соглашения останутся под ее контролем. Между тем продолжение войны без видимой победы на горизонте, почти наверняка, будет означать для Украины потерю большей части американской и европейской помощи в виде оружия и финансов.

Путин сигнализирует о готовности к переговорам

На днях газета The New York Times опубликовала статью, основанную на информации от анонимных источников в западных дипломатических кругах и среди бывших российских топ-чиновников, о том, что Путин активно посылает Западу тайные сигналы о готовности немедленно заключить мирное соглашение на текущей линии соприкосновения.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что эти сигналы от Путина являются лишь попыткой ввести в заблуждение западных политиков, чтобы Запад сосредоточился на гипотетических переговорах вместо того, чтобы обеспечить Украину достаточным количеством вооружения.

Похожей мысли придерживается украинский обозреватель Виталий Портников. Он также замечает, что даже имея реальную готовность заключить мир сейчас, Путин может легко передумать потом, как только почувствует свое превосходство.

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