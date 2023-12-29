Комментарий размещен под видеообращением женщины, которая представляется Марией Ишковой из Санкт-Петербурга.

В России жены мобилизованных оккупантов, которые ранее призвали президента Владимира Путина самому отправиться на фронт и умереть, опубликовали новое обращение к главе государства в телеграм-канале "Путь домой".

"У нашей участницы Марии погиб муж. Надеемся на то, что Владимир Владимирович и виновные в тысячах сломанных судеб, на Новый год не захлебнутся от крови наших ребят, которая заполнена до краев в их изящном бокале! Горите в аду", - заявили жены резервистов.

Комментарий размещен под видеообращением женщины, которая представляется Марией Ишковой из Санкт-Петербурга. Она рассказывает, что ее мужа мобилизовали осенью 2022 года, а в августе его подразделение "как ВДВ, как штурмовиков" бросили на Запорожское направление, чтобы остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины, и в декабре он был ликвидирован.

Видео дня

Война в Украине - потери РФ

Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте еще более 900 российских оккупантов за сутки 27 декабря.

Как отмечается в сообщении Генерального штаба ВСУ , общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 356 тыс. 670 (+920 за сутки) человек.

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