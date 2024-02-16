Российский оппозиционер и политзаключенный Кремля Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в одной из российских колоний.

16 февраля стало известно, что один из лидеров российской оппозиции и ведущий оппонент президента России Путина - Алексей Навальный - умер в российской колонии. Кратко о его биографии, как он стал известен и что говорил о войне в Украине.

Навальный - биография и как стал известен

Алексей Навальный, российский оппозиционер, а также политзаключенный Кремля, родился в 1976 году, в Одинцовском районе Московской области, в семье военного.

1993-2001 - получил два высших образования, в 1997-м - окончил Российский Университет Дружбы Народов (юрист), в 2001-м - Финансовую Академию при Правительстве РФ (экономист). В это же время начал работать юристом.

2004 - основал "Комитет защиты москвичей", который объединил противников точечной застройки и добился прекращения целого ряда строек в городе, которые наносили ущерб жителям соседних домов.

2008 - стал известен после публикации доказательств фактов хищения средств в крупнейших российских госкорпорациях, также основал "Союз миноритарных акционеров", вел судебные процессы против "Газпрома", "Роснефти", "Транснефти" и "Газпромнефти", чтобы добиться прозрачности и подотчетности компаний рядовым акционерам.

2010 - 2012 - основал проект "РосПил" с целью выявления фактов мошенничества и недобросовестной конкуренции при государственных закупках, создал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), крупнейшую независимую антикоррупционную общественную организацию в России.

С начала 2010-х годов Навальный был обвиняемым, ответчиком и свидетелем по ряду уголовных, административных, гражданских и арбитражных дел, их международные правозащитные организации считают политически мотивированными.

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2013 - принял участие в выборах мэра Москвы, набрал свыше 27%, уступив Сергею Собянину.

2016-2017 - заявил о намерении участвовать в президентских выборах-2018, но ЦИК отказала в регистрации из-за непогашенной судимости по делу "Кировлеса".

2017-2018 - продолжает возглавлять массовое протестное движение в России.

2020 - был отравлен боевым отравляющим веществом из группы "Новичок", в результате чего впал в кому. лечение и реабилитацию проходил в Германии. По возвращении в Москву был арестован.

Отравление Навального вызвало международный и общероссийский резонанс.

2021 - условный срок 3,5 лет по делу "Ив Роше" Симоновский суд Москвы заменил Навальному на реальный срок - 2 года и 8 месяцев колонии общего режима.

Ряд международных правозащитных организаций, некоторые лидеры западных стран и ряд российских и зарубежных СМИ признали заключение Навального политически мотивированным.

2022 - Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, обвиняя в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду.

2023 - Московский городской суд приговорил Алексея Навального ещё к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима - его обвинили в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, призывах к экстремизму в интернете.

16 февраля 2024 года Навальный плохо почувствовал себя после прогулки и потерял сознание. Врачи скорой констатировали смерть.

В 2009 году Алексей Навальный был признан газетой "Ведомости" "Персоной года", а в 2012 и 2021 годах журнал Time включил его в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира. В 2017-м - Алексей в списке 25-ти самых влиятельных людей в интернете, в этом же году и в 2019-м - Навальный стал политиком года по версии "Ведомостей".

Осенью 2020 года, по данным исследовательского центра "Ромир", Навальный занял 4-е место в рейтинге доверия россиян. В 2021-м Европейский парламент присудил Навальному премию имени Сахарова, главную награду Евросоюза в области прав человека. В 2022-м - номинирован на Нобелевскую премию мира.

Говоря о причине смерти политика, проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники сообщает, что у Навального якобы оторвался тромб.

У Алексея осталась жена Юлия и двое детей - дочь Даша и сын Захар.

Что говорил Навальный о войне в Украине

Не раз говорил Алексей Навальный про Украину и развязанной Россией войне. По его словам, Путин развязал ее нелепыми предлогами: "...Он отчаянно пытается придать этой войне статус "народной", стремясь сделать своими сообщниками всех граждан России, однако его попытки терпят крах".

Реальными причинами войны политик называл проблемы внутри России - как политические, так и экономические, а также стремление Путина любой ценой удержать власть и войти в историю как "царь-завоеватель". Границы Украины Алексей Навальный считал определенными еще в 1991 году: "Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать..."

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