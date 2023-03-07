Где школьница достала марихуану, неизвестно.

В Москве 7-летняя школьница отравилась марихуаной. Первокласснице стало плохо во время урока гимнастики, после чего она попала в реанимацию.

По информации российского пропагандистского телеграм-канала Mash, девочку по имени Маргарита Ш. несколько раз стошнило, потом она потеряла сознание. После этого пришлось вызвать скорую помощь.

Ребенка доставили в больницу. Анализы первоклассницы показали, что она отравилась марихуаной. Известно, что девочку перевели в другую больницу, где сутки держали в реанимации. Ей также сделали повторный тест.

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Если анализы подтвердят, что ребенок отравился наркотиком, то в дело вмешаются правоохранители. Где школьница достала марихуану, неизвестно.

Инциденты в России: последние новости

7 марта 2023 года в Москве произошел пожар в главном здании МВД России. По информации СМИ, загорелись строительные материалы на третьем этаже здания.

Накануне россиянка решила отомстить ребенку за то, что ее сына толкнули с горки. Женщина сломала мальчику позвоночник. Инцидент произошел в Московской области.

Не обошлось без инцидентов с участием российских военных. В Курской области между солдатами-срочниками произошла перестрелка. Все "стрелки" служат в армии уже не первый месяц.

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