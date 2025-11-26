Актриса поделилась воспоминаниями в подкасте.

Известная украинская актриса Ольга Сумская впервые откровенно рассказала, как изменила своему первому мужу, народному артисту Евгению Паперному, с коллегой Виталием Борисюком, с которым сейчас в браке.

"Мы думали, что никто не замечал, а огонь страсти и любви, который уже родился, его же не спрячешь", - призналась артистка в подкасте ведущей Рамины Эсхакзай.

По словам актрисы, ей тогда было 24 года, а Борисюку - 27.

"И вот когда-то… я прихожу на свидание к Борисюку, а это Лесной массив, я помню парк, иду и думаю: "Боже, как же оно будет?... Что я делаю!? Какая я идиотка, Господи! Нужно остановиться". А невозможно. Прихожу и… ну, все состоялось. Мы еще тогда, помню, бахнули по бокальчику винца для смелости… Ну, потому что я же замужем, то есть это измена. Это страшная измена. И ты на это идешь осознанно или как… Как это объяснить… И ты не можешь ничего с собой сделать. Это был ошеломительный роман", - рассказала Сумская.

По ее словам, Евгений Паперный тогда пережил "страшное нервное потрясение":

"У меня есть письмо, кстати, я его храню, Виталику не говорю".

Также Сумская вспомнила, какие были ссоры и скандалы, когда роман вскрылся:

"Все это видели. Мы могли выяснять отношения прямо в гримерке… Такие крики, такие эмоции".

Напомним, ранее УНИАН писал, как Ольга Сумская неожиданно обратилась к бывшему мужу Паперному, брак с которым называла "пыткой".

