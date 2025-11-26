На видео можно увидеть, как местные ждуны благодарят россиян за приход.

Российские пропагандисты уже приехали и начали снимать репортажи из центра и юга Покровска. На видео можно увидеть, как местные благодарят россиян за приход "русского мира".

Об этом говорится в сообщении проекта DeepState. "На видео местные благодарят оккупантов за то, что те принесли разруху и дали возможность умереть от обстрелов, будучи похороненным прямо возле своей квартиры", - говорится в сообщении проекта.

"Абсурд, ведь для обеспечения потребностей этих людей, приходилось рисковать военным. Кто-то до последнего ждал, а потом просился на эвакуацию. Кто-то пешком шел в направлении Шевченко и по приколу был убит российским fpv-дроном", - рассказали о ситуации аналитики проекта.

Ситуация на Покровском направлении

25 ноября начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов сделал прогноз, что оккупанты не смогут захватить Покровск до конца года. Однако они не оставят попыток оккупировать этот город.

А сегодня стало известно, что в Покровске украинские штурмовики спасли собрата из плена россиян. Военные рассказали, что во время операции в Покровске командование полка получило информацию, что на одной из позиций врага находится украинский военнослужащий из смежного подразделения, который попал в плен.

