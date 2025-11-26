В прошлом корейцы уже дарили военные корабли южноамериканским государствам, но на этот раз речь идет о Европе.

Южная Корея выводит из эксплуатации подводную лодку Jang Bogo водоизмещением 1200 тонн. После этого субмарину бесплатно передадут Польше. Об этом пишет южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на источники среди военных.

Отмечается, что Jang Bogo - это первая подводная лодка, заказанная ВМС Южной Кореи у немецких кораблестроителей в конце 1980-х. После 34 лет службы ее выводят из эксплуатации. С прошлого года корейские ВМС использовали ее в основном для обучения членов экипажа и проведения семинаров по техническому обслуживанию.

Недавно Польша анонсировала намерение приобрести до четырех новых подводных лодок для обновления своих ВМС. Южнокорейская оборонная фирма Hanwha Ocean Co. среди претендентов на выполнение польского заказа.

Как пишет Yonhap, вероятно, бесплатная передача полякам старой субмарины преследует целью склонить Польшу к размещению заказа на новые лодки именно в Южной Корее. Ранее Сеул уже дарил выведенные из эксплуатации военные корабли другим странам с целью укрепления связей. Например, такие подарки в свое время получили Колумбия и Перу.

Однако пока не совсем понятно, что поляки будут делать с 34-летней подлодкой, если им самим нужны именно новые субмарины.

Другие новости вооружений

Как писал УНИАН, немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на поставку сотен барражирующих боеприпасов HERO от одной из стран НАТО. Речь идет о контракте на более 100 млн евро. Поставки начнутся в первом квартале следующего года.

Также мы рассказывали, что Германия в ближайшее время объявит о начальной боевой готовности израильской системы ПРО Arrow-3, способной перехватывать баллистические ракеты средней дальности вне атмосферы. Контракт на поставку этой системы стоимостью $3,5 млрд был подписан в 2023 году. В будущем Бундесвер планирует развернуть Arrow-3 на еще двух позициях и достичь полной готовности к 2030 году.

