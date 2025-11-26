По его словам, в ближайшее время должны быть подготовлены проекты решения.

Пополнение личным составом будет пересмотрено, решение должно быть в ближайшее время. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, отмечая, что сегодня провел Ставку.

"Выполняем также и запросы бригад - после моей поездки во фронтовые районы. Один из таких запросов - справедливое распределение личного состава между бригадами. Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде", - подчеркнул он.

При этом отметил, что есть и поручение Ставки, чтобы эти вопросы проработать начальнику Генштаба Андрею Гнатову вместе с заместителем руководителя Офиса президента и очень опытным военным Павлом Палисой.

"В ближайшее время должны быть подготовлены для меня проекты решения", - сказал Зеленский.

По его словам, на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, были подробные доклады по ситуации на фронте по ключевым направлениям. Президент подчеркнул:

"Купянск, Покровск, Гуляйполе. Важно, что украинские воины продолжают уничтожать оккупанта, защищают позиции и выполняют боевые задачи. Именно это - основа нашей возможности вести переговоры в интересах Украины".

Проблема с пополнением бригад ВСУ

Как сообщал УНИАН, много разговоров среди военных и в обществе было по поводу того, почему в ВСУ создают новые бригады, а не пополняют уже имеющиеся.

Представитель Генштаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховий ранее отмечал, что россияне увеличили состав своих войск, также увеличилась протяженность линии фронта, поэтому именно такие подходы применяются.

По его словам, по этому поводу позиция командования следующая: за последнее время враг увеличил количество полков, бригад и дивизий и численность своего личного состава почти на 100 тыс. человек. Также увеличилась протяженность линии фронта. Для того, чтобы закрывать фронт, необходимо создавать новые бригады. Другого способа противодействовать противнику нет. Лиховий напомнил, что на сегодня мы имеем 1300 км протяженности фронта с активными боевыми столкновениями.

