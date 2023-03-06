На кадрах видно, как женщина бьет беззащитного мальчика, заламывая ему руки.

В Московской области россиянка сломала мальчику позвоночника из-за того, что он толкнул ее сына с горки.

Как сообщает SHOT, инцидент начался с того, что на детской площадке 9-летний мальчик стал ругаться. Старшему школьнику это не понравилось, и он толкнул сквернослова с горки.

Обиженный ребенок побежал жаловаться матери. Женщина взяла своего второго 17-летнего сына, и вместе они пришли на детские разборки. Избитый школьник сейчас в больнице.

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"Русский мир": трэш новости из РФ

Россия живет трэш-новостями изо дня в день. Недавно россиянка заявила, что хочет отправить мужчину на войну, лишь бы его там убили. Судьбу компенсации она уже предсказала. А многодетная мать-патриотка из России заявила, что готова отправить на фронт как пушечное мясо четырех своих сыновей, а себе "еще родит".

Несколько дней назад, беременной жене российского "мобика" предложили "помощь" в ответ на просьбу вернуть мужа-оккупанта домой хотя бы на время родов. Ей предложили сдать ребенка в детдом.

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