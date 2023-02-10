Также городские власти подготовили еще несколько неприятных для туристов сюрпризов.

В Амстердаме курение марихуаны на улицах квартала красных фонарей станет незаконным. Еще в столице Нидерландов будут раньше закрываться кафе и рестораны.

Новые правила поведения для туристов обнародовали городские власти. Они вступят в силу в середине мая, передает BBC.

Такие меры должны улучшить условия жизни столичных жителей, которые уже давно жалуются на беспорядок, который устраивают многочисленные туристы. Почти все местные депутаты поддержали меры, направленные на уменьшение неудобств для местных жителей.

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Горсовет Амстердама также объявила, что рестораны и бары должны будут закрываться до двух часов ночи по пятницам и субботам, а после часа ночи в старую часть города нельзя будет пропускать новых посетителей.

Секс-работники также должны будут закрывать свои заведения в три ночи.

В настоящее время только продажа алкоголя в магазинах, винных лавках и кафе в районе красных фонарей является незаконной с четверга по воскресенье после 16:00. Теперь городской совет будет просить продавцов полностью убрать алкоголь с витрин.

Туристы в Амстердаме

Амстердам всемирно известен работой каннабис-кафе, которые посещают миллионы туристов. Но сами амстердамцы постоянно жалуются, что нетрезвые туристы провоцируют повышение уровня преступности.

А в 2021 году стало известно, что окна борделей района красных фонарей в Амстердаме будут закрыты, а весь "центр эротики" будет перенесен подальше от центра города. Такое решение приняли городские власти.

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