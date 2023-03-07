РосСМИ отмечают, что горят якобы стройматериалы.

В главном помещении Министерства внутренних дел РФ на Петровке, 38 в Москве бушует пожар.

Как сообщает Телеграм-канал "База", вспыхнули стройматериалы на третьем этаже. Сейчас из здания валит дым.

"На месте работают пожарные, информации о пострадавших пока нет", - пишет канал.

Видео дня

Последние пожары в РФ

В последнее время в РФ регулярно происходят пожары и взрывы на режимных объектах, заводах и нефтебазах. Недавно в приграничной Белгородской области горела нефтебаза с цистернами топлива, а в Санкт-Петербурге внезапно вспыхнул завод "Звезда". Именно на этом предприятии производятся двигатели для ВМФ РФ, а также генераторы и электроподстанции.

В прошлом месяце в Нижегородской области вспыхнула пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл", а в ночь на 14 февраля в Москве произошел очередной пожар - горело здание техцентра. Россияне иногда обвиняют в пожарах Украину, заявляя о "диверсиях". Между тем украинская сторона игнорирует эти обвинения.

Вас также могут заинтересовать новости: