Три такие группы есть в министерстве обороны России, отметил Коваленко.

В России начинается серьезная конфронтация между разными группами влияния, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает 24 канал.

По его мнению, три такие группы есть в министерстве обороны РФ, также группы влияния находятся внутри ФСБ и в окружении диктатора Владимира Путина.

"Сейчас начинается достаточно серьезная конфронтация. Мы видим, что происходит, например, в министерстве обороны России. Уже достаточно четко отличаются три группы влияния, - сказал он. - Между всеми этими элементами сейчас происходит конфронтация. Даже не конфронтация, это борьба за выживание. Чем острее эта борьба, тем она становится экстремальнее".

При этом Коваленко особенно выделил следующие группы влияния:

сторонники министра обороны России Сергея Шойгу и главы генштаба РФ Валерия Герасимова;

"карманные" генералы минобороны, которых "купила" ФСБ (Сергей Суровикин, Михаил Мизинцев, Алексей Дюмин);

"голубая кровь", родственники которых из поколения в поколение являются офицерами (они критикуют действия минобороны).

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