Издание отметило, что лучшего времени для таких событий в РФ не найти.

Переворот в России - это подарок для Украины, поскольку в настоящее время она наращивает контрнаступление с целью освобождения своих земель от оккупантов.

По мнению издания CNN, "хаос в Кремле не мог наступить в еще более подходящее время для Украины". "То, что президент России Владимир Путин назвал "вооруженным мятежом" наемников ЧВК "Вагнер", является подарком для страны, которая длительное время вела подготовку к контрнаступлению, чтобы нанести сокрушительный удар по российским оккупантам", - написало издание.

В CNN вспомнили, что в данное время распространяется видео, которое показывает тогдашнего актера, а сейчас украинского президента Владимира Зеленского, который садится в кресло, открывает пиво и берет миску попкорна.

Видео дня

Издание отметило, что вдруг, после 16 месяцев полномасштабной войны, для украинцев есть что-то другое, на что можно посмотреть - российские захватчики воюют между собой. "Слово дня в Украине "злорадство", - подытожило издание.

Переворот в РФ

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 23 июня пошел на очередную конфронтацию с минобороны РФ. Он обвинил министерство в том, что российские военные обстреляли позиции "вагнеровцев". Также Пригожин записал ряд аудио с угрозами в адрес минобороны РФ.

А сегодня президент РФ Владимир Путин выступил по росТВ и назвал организованный главарем ЧВК "Вагнера" Пригожиным мятеж в РФ "ударом в спину". Такого же мнения придерживается и сторонник путинского режима, глава Чечни Рамзан Кадыров.

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