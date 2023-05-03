Вместо этого государственные каналы показывали архивные съемки Кремля и Красной площади с разных ракурсов.

В России в вечерних новостях на "Первом канале", "России 1", НТВ не стали показывать кадры ночной атаки беспилотников по Кремлю. Вместо них озвученную пресс-службой президента версию нападения сопроводили архивными кадрами Кремля и Красной площади.

Как сообщает "Агентство", "Первый канал" в вечернем выпуске новостей в 21:00 посвятил инциденту с беспилотниками сюжет на четыре минуты. В нем ни разу не показали кадры со взрывающимися дронами. Вместо них зрители посмотрели панорамную съемку Кремля и Красной площади с разных ракурсов, интервью с военным экспертом, а также смогли прочитать текст сообщений пресс-службы Кремля, который был выведен на экран. Журналист за кадром сообщил, что киевские власти этой атакой "провоцируют эскалацию" и "подтверждают свою диверсиоонно-террористическую доктрину".

В анонсе основных тем дня в начале выпуска новостей в 20:00 на "России 1" об атаке дронов зрителю сообщили на фоне тех же панорамных кадров Кремля, которые были разбавлены кадрами со встречи Владимира Путина с нижегородским губернатором Глебом Никитиным. В самой программе был показан новостной сюжет хронометражем около 3,5 минуты: он начинался со слов "Ночь на третье мая. Москва. Красная площадь. Самый центр российской столицы и всей страны. В небе появляются беспилотники, которые атакуют Кремль". Однако видео атаки зрители так и не увидели — вместо него кадры Кремля и Красной площади в разное время суток.

Видео дня

На НТВ в выпуске новостей в 19:00 теме удара беспилотников по Кремлю посвятили около минуты. За это время ведущие успели зачитать пресс-релиз Кремля и показать виды Кремля.

Атака дронов на Кремль - детали

Кремль был атакован дронами в ночь на среду. Оба беспилотника взорвались рядом с Сенатским дворцом, где находится кабинет Путина, с разницей примерно в 15 минут. В сети доступны минимум семь видео атаки и ее последствий, снятые очевидцами и камерами видеонаблюдения. Депутаты российской Госдумы призвали усилить удары по Украине в ответ на ночную атаку дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не атакует ни президента России Владимира Путина, ни Москву.