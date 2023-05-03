Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не атакует ни президента России Владимира Путина, ни Москву.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с участниками саммита стран Северной Европы, отвечая на вопрос об обвинении Кремлем Украины в попытке убийства Путина.
"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы боремся на собственной территории, защищаем свои деревни и города. Нам оружия не хватает даже для этого. Именно поэтому мы не используем его где-либо еще... именно поэтому у нас дефицит. Мы не можем использовать что-либо где-либо. Поэтому мы не атаковали Путина, мы это трибуналу оставим", - сказал Зеленский.
Также на вопрос, почему, по его мнению, в интересах Путина обвинять Украину в попытке покушения на него, Зеленский заметил, что у России нет побед.
"Он (Путин – УНИАН) больше не может мотивировать свое общество и он больше не может отправлять просто так на смерть своих военных. Он не может мотивировать больше свое государство. У него нет побед. На поле боя "вторая армия мира" проиграла. Они не способны оккупировать Украину", – сказал президент.
Так, добавил Зеленский, получив отпор от Украины, Путину нужно хоть как-то мотивировать своих военных, чтобы они шли вперед.
"Кроме, конечно, тех "вагнеровцев", которые состоят из зэков, которые, если не идут вперед, а возвращаются назад, - они сами же их расстреливают", - отметил глава государства.
Президент отметил, что Путин больше не способен "продавать информационно своему обществу победу".
"Больше побед у него никаких нет. Они проиграли эту войну. Проиграли как государство. Проиграли исторически, проиграли уважение, которое у них было/не было. Это не мне судить сегодня… И теперь ему нужно что-то делать резкое: то покушения, то дроны, это у нас были какие-то гуси, которые бомбили их", - сказал Зеленский.
Он добавил, что россияне каждый день будут придумывать "те или иные шаги". "А все решается проще. Не надо никого запугивать, не надо использовать оружие, - выйти с нашей территории. Сугубо нашей. Которую признают абсолютно все, даже государства вне Альянса НАТО или вне Евросоюза, на разных континентах. Все признают территориальную целостность Украины", – подчеркнул президент.
Так, отметил Зеленский, выход России с территории Украины был бы решением гораздо проще, чем использование любых информационных манипуляций.
Атака беспилотников на Кремль - детали
Россия обвинила Украину в атаке на Кремль и в покушения на Путина, после атаки беспилотника на Кремль. Депутаты российской Госдумы призвали усилить удары по Украине в ответ на ночную атаку дронов.
Задачей украинского государства в войне является освобождение оккупированных территорий, а не удары по Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
США отреагировали на "атаку" беспилотников на Кремль, подчеркнуть, что Украина сама решает, как именно ей защищаться.