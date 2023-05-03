Он замечает, что Украина борется на собственной территории за свои земли.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не атакует ни президента России Владимира Путина, ни Москву.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с участниками саммита стран Северной Европы, отвечая на вопрос об обвинении Кремлем Украины в попытке убийства Путина.

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы боремся на собственной территории, защищаем свои деревни и города. Нам оружия не хватает даже для этого. Именно поэтому мы не используем его где-либо еще... именно поэтому у нас дефицит. Мы не можем использовать что-либо где-либо. Поэтому мы не атаковали Путина, мы это трибуналу оставим", - сказал Зеленский.

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Также на вопрос, почему, по его мнению, в интересах Путина обвинять Украину в попытке покушения на него, Зеленский заметил, что у России нет побед.

"Он (Путин – УНИАН) больше не может мотивировать свое общество и он больше не может отправлять просто так на смерть своих военных. Он не может мотивировать больше свое государство. У него нет побед. На поле боя "вторая армия мира" проиграла. Они не способны оккупировать Украину", – сказал президент.

Так, добавил Зеленский, получив отпор от Украины, Путину нужно хоть как-то мотивировать своих военных, чтобы они шли вперед.

"Кроме, конечно, тех "вагнеровцев", которые состоят из зэков, которые, если не идут вперед, а возвращаются назад, - они сами же их расстреливают", - отметил глава государства.

Президент отметил, что Путин больше не способен "продавать информационно своему обществу победу".

"Больше побед у него никаких нет. Они проиграли эту войну. Проиграли как государство. Проиграли исторически, проиграли уважение, которое у них было/не было. Это не мне судить сегодня… И теперь ему нужно что-то делать резкое: то покушения, то дроны, это у нас были какие-то гуси, которые бомбили их", - сказал Зеленский.

Он добавил, что россияне каждый день будут придумывать "те или иные шаги". "А все решается проще. Не надо никого запугивать, не надо использовать оружие, - выйти с нашей территории. Сугубо нашей. Которую признают абсолютно все, даже государства вне Альянса НАТО или вне Евросоюза, на разных континентах. Все признают территориальную целостность Украины", – подчеркнул президент.

Так, отметил Зеленский, выход России с территории Украины был бы решением гораздо проще, чем использование любых информационных манипуляций.

Атака беспилотников на Кремль - детали

Россия обвинила Украину в атаке на Кремль и в покушения на Путина, после атаки беспилотника на Кремль. Депутаты российской Госдумы призвали усилить удары по Украине в ответ на ночную атаку дронов.

Задачей украинского государства в войне является освобождение оккупированных территорий, а не удары по Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

США отреагировали на "атаку" беспилотников на Кремль, подчеркнуть, что Украина сама решает, как именно ей защищаться.