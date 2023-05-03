Спикер Госдумы заявил, что "киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией".

Депутаты Российской Госдумы призвали усилить удары по Украине в ответ на ночную атаку дронов, которая поразила Кремль.

Налет беспилотников на резиденцию российского президента, которую власти назвали "покушением" и "терактом", "обозначает новый этап" в войне, заявил председатель комитета Думы по контролю Олег Морозов.

Он заявил, что "нужен удар, убеждающий противника, что у России есть возможность смертельно наказать за подобные действия".

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Спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты "будут требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим".

"Теракт" в отношении Путина - это нападение на Россию, заявил Володин, добавив, что "никаких переговоров" с президентом Украины Владимиром Зеленским "быть не может".

"Это самый настоящий casus belli — повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем ударить по их бункерам", - заявил депутат Миронов.

Депутат Журавлев написал, что "нужно прицельно бить по центру Киева. Уничтожить Офис президента, разрушить до основания Верховную Раду, генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы".

"В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве", - заявил лепутат Шеремет.

Атака безпилотников на Кремль - детали

Россия обвинила Украину в атаке на Кремль и в покушении на Путина, после того, как появились видео атаки беспилотника на Кремль.

Комментируя атаку дрона на Кремль, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что задачей украинского государства в войне является освобождение оккупированных территорий, а не удары по Москве. А Михаил Подоляк считает, что ночную атаку на Кремль, вероятно, устроили "местные силы сопротивления", которые вооружились в ближайшем "военторге".