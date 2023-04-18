Известный журналист Джон Дуган стал жертвой претензий местного "патриота" Алексея.

В Московском метро случился крупный скандал из-за бдительности местного "патриота" Алексея: услышав слово "Донбасс" со стороны группы американцев 44-летний мужчина кинулся наводить порядки.

Подробности курьезного случая пишет телеграм-канал Baza. Как отметил сам Алексей, инцидент случился в вагоне между станциями "Маяковская" и "Тверская": там он заметил группу из пяти иностранцев, которые общались между собой по-английски. Россиянин заподозрил, что они могут быть вражескими агентами, поскольку в их разговоре проскочило что-то про Донецк и Донбасс.

Тогда "ура-патриот" попытался самостоятельно повязать "врагов", но наткнулся на бывшего морпеха США Джона Дугана. Вместе с друзьями американец "скрутил" агрессивного пассажира и отправился в участок полиции.

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Сообщается, что по итогу конфликта стороны разошлись мирно, хотя в начале своего нападения россиянин успел ударить Дугана под дых.

Джон Дуган - бывший морпех и офицер полиции США. В 2015 году Дуган разместил в открытом доступе аудио записи разговоров детектива округа Палм-Бич с неизвестной женщиной. После этого столкнулся с преследованиями ФБР. В марте 2016 года он покинул страну и позже получил политическое убежище в РФ.

В РФ россияне едва не разорвали друг друга из-за булок

Напомним, что скандалы и драки для российского общества - повседневная история. Недавно россияне умудрились подраться даже в дни великого православного праздника Пасхи.

Так, в местном городе Астрахани покупатели на ходу накинулись на работника супермаркета, который вез свежие паски (в РФ - "куличи") к прилавку. Между покупателями произошла стычка. Причем никаких акций на хлебобулочное изделие не было, сработала обычная жадность.

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