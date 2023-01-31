На электронное табло вывели информацию о военных преступлениях российской армии в одном из наиболее пострадавших городов в Киевской области.

В российском "Эрмитаже" случился скандал, связанный с военными преступлениями армии РФ в Буче: на электронное табло музея вывели информацию "о событиях в украинской Буче".

Как пишет "Фонтанка", инцидент случился в рамках хакерской атаки 29 января. Тогда неизвестные хакеры транслировали данные об ужасах Бучи на весь музей, однако какую именно информацию показали россиянам - не уточняется.

По данным издания, сотрудники службы безопасности "Эрмитажа" оперативно отключили экраны и постарались скрыть происшествие. Хакеры, скорее всего, работали дистанционно, их личность не была установлена.

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На данный момент Следственный комитет РФ уже занимается этим делом.

Военные преступления армии РФ в Буче

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук официально подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов с территории города.

Позже мир шокировал доклад правозащитной организации Human Rights Watch о событиях, которые происходили в Буче в период с 4 по 31 марта 2022 год. Специалисты приехали в город буквально через несколько дней после ухода войск РФ и нашли доказательства казни множества мирных украинцев со стороны оккупантов.

При этом президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая причастна к убийствам в Буче.

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