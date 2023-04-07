Игоря Шкурко нашли мертвым в камере СИЗО после обжалования решения суда.

В камере следственного изолятора Якутска в Российской Федерации внезапно умер первый заместитель генерального директора и главный инженер "Якутскэнерго" Игорь Шкурко - это уже не первая странная смерть. Его 30 марта задержали по делу о взятке.

По информации российского издания "Комсомольской правды", 31 марта суд отправил Шкурко в СИЗО, а уже 4 апреля его нашли мертвым. На место инцидента вызвали медиков, которые лишь констатировали смерть.

"В камере следственного изолятора обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении Управление ФСИН по Якутии.

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Отмечается, что Шкурко обжаловал свой арест накануне смерти, 3 апреля.

Игорь Шкурко – что известно

49-летний топ-менеджер отвечал за техническое руководство ПАО "Якутскэнерго", которая принадлежит "Русгидро". До этого он работал гендиректором ОАО "Южно-Якутские электрические сети", а также был депутатом Алданского районного совета от "Единой России". Партия приостановила его членство после задержания.

Волна смертей чиновников в России - что известно

Мор среди топ-менеджеров и чиновников в РФ начался в 2022 году после полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Так, в конце февраля 2022 года в элитном коттеджном поселке Ленинское под Санкт-Петербургом нашли мертвым заместителя генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности 61-летнего Александра Тюлякова.

18 апреля в квартире в Москве нашли тела 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его 47-летней жены и 13-летней дочери. В полиции считают, что он застрелил супругу и дочь, а совешил самоубийство.

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