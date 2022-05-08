Бывший топ-менеджер "Лукойла" знал шамана давно и регулярно пользовался его услугами.

Бывший топ-менеджер "Лукойла" миллиардер Александр Субботин умер в Мытищах, вероятно, после антипохмельного сеанса с шаманами.

Как сообщает Telegram-канал Mash, шаман и его жена принимали клиентов в обычном частном доме, предлагая им "лечение" ядовитой жабой.

"Делали надрез на коже, капали туда яд жабы - и после рвоты пациенту якобы становилось лучше. Ещё вызывали духов, приносили в жертву зверьков и купали заблудших в петушиной крови", - отмечает издание.

Mash утверждает, что Субботин семью шамана знал давно и регулярно пользовался их услугами.

"И вот пришёл к ним в очередной раз - лечить похмелье. Внезапно ему стало нехорошо - заболело сердце. Хозяин решил не вызывать скорую, дал корвалол и уложил бизнесмена спать в подвал. Там мужчина и скончался. Приехавшей полиции супруги-шаманы сказали, что с умершим просто дружили", - сказано в сообщении.

Отметим, что официальных подтверждений этой информации пока не поступало. Александр Субботин - бывший член правления ООО "Торговый дом Лукойл" и родной брат экс-вице-президента "Лукойла" Валерия Субботина.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину загадочным образом погибли несколько российских олигархов.

Так, в конце февраля под Санкт-Петербургом в элитном коттеджном поселке Ленинское был найден мертвым заместитель генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности 61-летний Александр Тюляков.

18 апреля в московской квартире нашли убитыми 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его 47-летнюю жену Елену и 13-летнюю дочь Марию. По предварительной версии полиции, Аваев застрелил супругу и дочь, а потом убил себя.

21 апреля появилась информация, что в курортном испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвым бывшего топ-менеджера "Новатэк" Сергея Протосеню, а также его жену и дочь.

Вас также могут заинтересовать новости: