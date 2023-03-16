Повестки рассылают по меньшей мере в 35 регионах.

В России начали активно рассылать населению повестки. Этот процесс стартовал в минимум 35 регионах Российской Федерации.

"Больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента. Такого указа не было, по крайней мере не опубликовано", – отметил в Telegram руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По его словам, повестки рассылают жителям таких регионов: Алтайский край, Белгородская область, Воронежская область, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Краснодарский край, Липецкая область, Мурманская область, Москва, Пензенская область, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Свердловская область, Тюменская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Пермский край, Саратовская область область, Нижегородская область, Омская область, Архангельская область, Челябинская область, Тамбовская область, Тверская область, Владимирская область, Санкт-Петербург, Республика Коми, Московская область, Республика Дагестан, Ленинградская область, Еврейская автономная область, Республика Башкортостан.

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Правозащитник пишет, что пока что это не вторая волна мобилизации.

Мобилизация в России

После того, как в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации, прошел всего месяц до того, как ее якобы отменили. На самом же деле мобилизационные мероприятия в РФ не прекращались.

В Институте изучения войны предполагают, что Путин отказался от объявления полной мобилизации в России. По словам аналитиков, об этом свидетельствует законопроект о повышении призывного возраста, который подали в Госдуму.

Ранее правительство Воронежской области официально сообщило о начале раздачи повесток. Это будут делать якобы для актуализации данных.

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