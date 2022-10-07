Под призыв "попали" две жительницы Санкт-Петербурга.

Повестки в Российской Федерации начали приходить россиянкам, которые не служили. Уже две женщины получили повестки в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Об этом пишет местное издание "Фонтанка".

Отмечается, что одна из женщин нашла повестку с требованием явиться в военкомат для уточнения данных в двери. При этом она не имеет военно-учетной специальности, а также не состоит в запасе. Женщина работает режиссером мультимедиа-программ. По ее мнению, ей прислали повестку, потому что на ее имя выдана лицензия на огнестрельное оружие и зарегистрировано охотничье ружье.

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"Это был технический сбой. С Людмилой связались, принесли извинения. Посмотрели: таких ситуаций больше не было. Теперь тщательнее наблюдают, чтобы таких ошибок не было", - заявили в районной администрации.

Позже повестку получила еще одна жительница этого же района. Ее вручили лично ей в руки под подпись. Женщина не работает более 12 лет, но владеет охотничьим ружьем.

Этот случай так же объяснили техническим сбоем. Причина же до сих пор не названа.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе.

6 октября спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу завысил данные по уже мобилизованным россиянам, назвав цифру 200 тысяч. На самом деле мобилизовано более 100 тысяч человек.

Во временно оккупированном Севастополе под российскую мобилизацию попали водители скорой помощи и трактористы.

В само же России тысячи мужчин решили сбежать от моилизации, выехав в соседние страны. В частности, в Финляндию, Грузию, Армению, Казахстан, Монголию. С 30 сентября Финляндия закрыла границы для россиян, бегущих от мобилизации, а на границе с Грузией, где скопились очереди, Россия развернула пункт мобилизации людей из очереди на выезд из страны.

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