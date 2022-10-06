Советник Офиса президента отметил, что у российской армии большие проблемы с медициной и обеспечением в целом.

Мобилизация в Российской Федерации провалилась. Они смогли собрать чуть больше 90 тысяч человек, но у российской армии проблемы с обеспечением.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE

"По наши данным, они смогли собрать в учебных центрах и на полигонах чуть больше 90 тысяч человек. В Минобороны они уже сообщили, что сталкиваются с трудностями в проведении мобилизации - некоторых областях в связи с набором мобилизованных, а также везде из-за необходимости их вооружать. Способность сформировать подразделение у них вызывает острое сомнение. Если они не смогут сформировать новую волну их новых подразделений, то их количество ничего не изменит. Главная цель этой мобилизации – уменьшение базы протестов, потому что в военном плане им не удается их вооружить, а также принять в учебных центрах", - объяснил Арестович.

При этом он отметил, что в России большие проблемы с военной медициной – ее уровень ниже ноля, а также нечем корить и не во что одевать солдат.

"Глядя на разгромленную регулярную армию, эта попытка мобилизации, которая должна была стать военным аргументом, который растянул бы время, пока Европа замерзнет, и они принудят нас к переговорам, то этот план проваливается. Путинский план со ставкой на мобилизацию провалился спустя неделю после начала мобилизации. Это была попытка создать какую-то переговорную позицию, сыграть на отсутствии газа и энергетическом кризисе, но она провалилась, потому что мобилизованные до зимы не дотянут", - указал советник ОПУ.

Кроме того, он указал, что первый инструмент влияния, который они ковали 20 лет, провалился за полгода, а второй – за неделю.

"Третий инструмент – ядерное оружие, но даже ядерную войну нужно вести с каким-то целями. Они умеют запускать ракеты, но не знают, что с этим делать. Да никто и не уверен в состоянии ядерного оружия, ведь испытания не проводились годами", - подытожил Арестович.

Мобилизация в России – что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе.Позже был опубликован соответствующий указ и там не идет речь только о запасе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек. В СМИ появлялась информация о намерении привлечь 1-1,2 миллиона человек.

Вскоре повестки начали раздавать и тем, кто не подходит под мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин очень быстро признал проблемы с объявленной на территории России "частичной" мобилизации.

После объявления мобилизации из РФ массово начали выезжать мужчины призывного возраста. В частности, в Финляндию, Грузию, Армению, Казахстан, Монголию. С 30 сентября Финляндия закрыла границы для россиян, бегущих от мобилизации, а на границе с Грузией, где скопились очереди, Россия развернула пункт мобилизации людей из очереди на выезд из страны.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что мобилизованным россиянам не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

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