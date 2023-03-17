В ответ на возмущение россиян власти опубликовали "научное обоснование" закрытия зоны вокруг путинских дач.

Часть берега и самого озера Валдай (Новгородская область РФ), на котором расположены дома, по информации СМИ принадлежащие российскому диктатору Владимиру Путину и его любовнице Алине Кабаевой, внезапно закрыли для россиян якобы из-за ухудшения экологического состояния.

Как пишет "Медуза", половина Валдая оказалась полностью закрытой для лодок и отдыхающих. Чиновники объяснили, что по приказу Министерства природных ресурсов и экологии России часть озера причислили к территории Валдайского национального парка, и она стала зоной особо охраняемой природной территории (ООПТ).

ООПТ – это один из видов территорий наряду с заповедной и рекреационной зонами (первая предусматривает запрет пребывания всем, кроме сотрудников заповедника, вторая - разрешает туризм, рыбалку и охоту).

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Зона ООПТ, статус которой получила местность возле путинских дач, предусматривает, что на территории можно находиться разве что в целях "познавательного туризма" (туристический маршрут строго ограничен). За нарушение правил посещения таких зон предусмотрена и административная, и уголовная ответственность. Однако никаких официальных маршрутов к озеру национальный парк не предлагает и даже заявляет, что в этой части озера полностью запрещено пребывание граждан.

Полностью закрыть зону для посещения, вопреки ее статусу, как заявили в нацпарке, понадобилось из-за "ухудшения экологического состояния" и "с целью снижения темпов его эвтрофирования" (из-за этого процесса "цветет вода"). Ситуация вызвала возмущение местных жителей и для пущей убедительности администрация парка опубликовала "научное обоснование". Им стало письмо члена-корреспондента Российской академии наук Аркадия Тишкова, который долгие годы заявляет об экологических проблемах на озере. "Медуза" отмечает, что этому вопросу посвящена и монография группы российских ученых.

Удивляет, что "экологические проблемы" обнаружили только одной части водоема - на Долгобородском плесу, где журналисты ранее нашли недвижимость семьи Путина. Предупреждения и исследования ученых, которые были посвящены загрязнению озера (к примеру, сточными водами), касались всей акватории озера, поскольку его части сообщаются.

Кроме того, местные говорят, что визуально изменений состояния озера - цветения воды, мора рыбы или других экологических проблем - не наблюдают. Однако говорят, что ощущение, что рядом есть "секретные объекты", а также "люди в камуфляже", следящие за передвижениями отдыхающих, были тут и раньше.

Примечательно и то, что приказ о смене статуса указанного участка озера датирован ноябрем 2022 года, а официальная его публикация произошла только через два месяца. Сам же парк объявил о новом запрете лишь 3 марта - спустя месяцы после смены статуса территории и спустя несколько дней после того, как журналисты показали расположенную тут "дачу Путина".

Недвижимость Путина на озере Валдай - что известно

Накануне издание "Проект" опубликовало расследование о роскошной недвижимости российского диктатора Владимира Путина и предполагаемой любовницы и матери детей президента Алины Кабаевой на берегу озера Валдай (Новгородская область).

Дом Кабаевой площадью 1200 квадратных метров расположен на земле, принадлежащей другу Путина, бизнесмену Юрию Ковальчуку. В 800 метрах отсюда – дом самого Путина, построенный в начале 2000-х. Также рядом расположена резиденция российского президента "Ужин".

Публикация журналистов появилась 28 февраля. Спустя 3 дня стало известно, что часть озера, где расположены дворцы, стала "особо охраняемой природной территорией".

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