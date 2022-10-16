"Социальные гарантии" для россиян, которым повезет не погибнуть на фронте, едва ли выглядят привлекательно.

В РФ рассказали, что смогут получить мобилизованные военные, если те сумеют выжить после войны в Украине. Так, "мобикам" обещают массу "преимуществ", среди которых - бесплатный протез и квартирный телефон.

О "социальных гарантиях" для мобилизованных россиян сообщили росСМИ.

Для получения "льгот" нужно лишь одно. Если "мобику" чудом повезет выжить на фронте и получить статус "ветерана боевых действий", он сможет претендовать на первоочередную установку квартирного телефона. Также россиянам обещают протезы, кроме зубных.

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В перечень "благ" от РФ также вошли обещания жилья. Однако квартиры смогут получить лишь те "мобики", которые встали на учет и стояли в очереди еще до 2005 года. Помимо этого, россиянам обещают "преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта", а также возможность взять отпуск в удобное время и взять дополнительные 35 дней для отдыха, но без сохранения зарплаты.

Едва ли такие условия будут мотивировать "мобиков" ехать на войну. Однако в РФ считают, что бесплатные протезы и квартирные телефоны - достойное вознаграждение.

"Могилизация" в РФ: что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации военных в запасе. Министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.

Однако воевать против Украины хотят далеко не все россияне. Многие мужчины сбежали из РФ в другие страны. А 6 октября УНИАН сообщал, что сотня "мобиков" из Брянской области отказалась воевать. Все они не хотели умирать под Лиманом.

15 октября в Белгородской области "мобики" устроили перестрелку. СМИ сообщали, что в результате инцидента погибли 22 человека. Также в Подмосковье ночью подожгли военкомат, и это уже вторая попытка россиян сжечь именно это здание. На фоне этого в РФ усилили охрану военкоматов.

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