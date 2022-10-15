Пропагандисты уже получили "методичку" и называют случившееся "терактом", ранее на этом полигоне около 100 человек отказывались ехать на Лиман со штурмом.

В России мобилизованные мужчины решили "отминусоваться" до отправки на войну в Украину. "Мобики" в Белгородской области устроили перестрелку. Трое мужчин открыли огонь, предварительно сообщается о 22 убитых и 16 раненых.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным издания "Сота", двое из мужчин, которые устроили перестрелку, убиты, а одному удалось сбежать. Расстрел "мобиков" произошел в поселке Солоти Белгородской области.

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Пропагандисты уже получили "методички" от Кремля и пытаются замять инцидент, обвинив во всем "террористов".

"На территории полигона в Валуйском районе, Белгородской области был совершён террористический акт группой лиц. Трое нападавших террористов уничтожены. Среди военнослужащих есть погибшие", - утверждают рашисты, которые называют себя "военкорами".

По данным "Соты", расстрел "мобиков" произошел в той части, где ранее взбунтовались люди. Около 100 человек из Брянской области категорически отказывались ехать со штурмом на Лиман. Их пытались уговорить более недели, но те все равно отказывались от отправки в Украину.

"Мобики" получали угрозы от военного руководства, но все равно демонстрировали сопротивление и не хотели ехать на фронт. Мужчин выстраивали на плацу и пытались хоть как-то уговорить, но согласились ехать не более 20 человек, остальные продолжили бунтовать.

Мобилизованным обещали месяц обучения в Клинцах, а после – отправку на границу Брянской области, но не на фронт. Однако "учебная подготовка" мобилизованных свелась к однократной стрельбе на полигоне в Солоти. Последний уже известен гибелью там призывников, смерти которых оформляют как суицид.

В Минобороны РФ уже прокомментировали расстрел "мобиков". Там назвали меньшее число погибших и попытались представить случившееся как "теракт":

"На полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершён террористический акт. Во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. 11 человек погибли, 15 с ранениями различной тяжести госпитализированы. Ответным огнем двое террористов уничтожены".

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