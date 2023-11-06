Депутаты хвастаются "расширением территории" России и планируют переселять колонистов на "новые земли".

В российской Госдуме выступили с предложением раздавать землю на оккупированных территориях Украины участникам "СВО". Такую инициативу озвучил лидер партии "Родина" Алексей Журавлев в комментарию "Коммерсанту".

По словам депутата, сейчас он готовит законопроект, который позволит выдавать россиянам "восточноукраинский гектар" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Причем солдаты российской армии будут получать землю в приоритетном порядке.

По признанию Журавлева, на такую идею его натолкнули уже существующие в России похожие программы "дальневосточного" и "арктического" гектаров.

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"Россия увеличилась более чем на 100 млн га, и эту землю ведь после нашей победы предстоит кому-то возделывать", – заявил он не уточнив, куда же, по его задумке, должны деться украинцы, которые сейчас живут на этих территориях и спокойно обрабатывали эту землю до прихода российских оккупантов.

Лицо "русского мира"

Как писал УНИАН, российская пропаганда временами прямо признает, что жизни украинцев на Донбассе, которых Россия якобы спасает, на самом деле не имеют для нее значения. Так недавно в эфире одной из телепрограмм российские "эксперты" признали, что в прифронтовой Авдеевке остаются сотни гражданских. Но они якобы "сами виноваты", что не уехали, поэтому россияне будут сбрасывать на них бомбы.

В самой же России рядовые граждане активно эксплуатируют тему "СВО" для решения своих конфликтов в рамках гражданских судебных разбирательств. Например, при дележе детей в ходе развода родители могут использовать в качестве аргумента в суде обвинения, что супруг поддерживает Украину.

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