По мнению оккупантов, строительство новой колеи позволит обезопасить движение от обстрелов ВСУ.

Россияне заявили о начале строительства железной дороги из Ростова через Мариуполь и Бердянск в Крым. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого.

"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, на юго-запад находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство", - сообщил он.

Балицкий отметил, что пока что украинские военнослужащие обстреливают железную дорогу, которая находится ближе: идет вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.

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По его словам, строительство новой колеи позволит обезопасить движение от обстрелов ВСУ.

"Решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, металлолома, угля… Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но и сегодня мост является объектом повышенной опасности", - сказал он.

РФ пытается найти альтернативу Крымскому мосту

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь, а также строит прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком. Это даст возможность врагу кардинально снизить зависимость от железнодорожного сообщения Крымским мостом.

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