Россияне говорят, что украинцы сами виноваты, что до сих пор не сбежали из города.

Российские пропагандисты признают, что в Авдеевке еще остались сотни мирных жителей, но призывают "сносить" город, не жалея их.

Об этом кучка "экспертов" заявила во время одной из пропагандистских программ. По логике россиян, лучше убить сотню мирных украинцев, чем ВСУ ликвидируют тысячу оккупантов.

Пропагандисты говорят, что жители Авдеевки сами виноваты, что до сих пор не выехали из города. Более того, россияне сравнивают жителей Донбасса с немцами Берлина, которых в 1945-м тоже никто не жалел.

"Люди, которые штурмуют позиции, у них есть родители, дети, семьи. Объясните мне, почему 100 человек, которых мы "денацифицируем", стоят 1000 жизней наших военнослужащих? А почему они (мирное население Авдеевки - УНИАН) не ушли оттуда?",- заявил пропагандист.

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За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях фронта. В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на передовой произошло 66 боестолкновений. В частности, на Авдеевском направлении было отбито 12 вражеских атак, на Купянском – 11, на Бахмутском – 7.

Вечером 25 октября российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Херсонской области. В результате обстрела Берислава погиб ребенок, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Парню было всего 13 лет.

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