В барак к Навальному подселили 11 надзирателей, заявил он.

В России нашелся очевидец мучений, которым Россия подвергала оппозиционера Алексея Навального еще при жизни в колонии.

Речь идет о периоде, когда режим РФ удерживал политика во Владимирской области. Тогда к нему в камеру подселили 11 "козлов-надзирателей", днем и ночью следивших за его деятельности, пишет ВЧК-ОГПУ. Такие детали проекту раскрыл один из бывших заключенных колонии, сидевший вместе с Навальным.

По его словам, уже тогда было ясно, что Россия пытается "сгноить" Навального. Сначала его отправили в БУР (помещения камерного типа) сидеть в изоляции. "Зону и без того режимную заранее выдрессировали так, чтобы Алексею Навальному было создано полное отчуждение. За любой разговор, да даже взгляд в его сторону обещали карать по всей строгости: минимум избиение и этап "за светофор" (отправка в колонию в дальний субъект, например, в ЯНАО) или вообще к петухам", - сообщил собеседник проекта.

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Он указывает, что заключенных натравливали на Навального, чтобы тот не ощущал ни грамма сочувствия или солидарности - чувств, которые обычно проявляют люди в застенках. Для негативного настроя людей Россия ввела в их единственные "выходные" утреннюю зарядку, объясняя это как одну из режимных необходимостей, появившихся с приездом Навального.

Он уточнил, что еще до отсылки оппозиционера в Заполярье, главным местом его содержания рассматривалась Владимирская область.

"Для него уже камеру под крышей специальную готовили - козлам (пособникам администрации) выдали свёрла чтобы они метровые стены бурили, для камер и микрофонов. В барак к нему приставили сразу 11 козлов-бригадиров, у всех конец срока был позже Навального... Эти осуждённые днём и ночью следили за Алексеем Навальным и старались держать его в напряжении ежечасно", - указал источник.

Упомянутый эскорт сопровождал Навального при каждом походе в туалет, а любая мелочь, к примеру, сорванная пуговица с робы, - автоматически загоняла оппозиционера на комиссию, а оттуда в ШИЗО. Таким образом Россия просто выискивала предлоги, чтобы наказывать за "нарушения". Хотя общеизвестный факт, что Навальному выдали робу в два раза меньше размером, чем нужно было, заявил источник.

Также Навальному организовали особе рабочее место: прямо в бараке посадили за швейную машинку, а сбоку "присоседили" упомянутых "одиннадцать безработных рыл", указал экс-заключенный.

Он акцентировал, что Россия при жизни Навального сильно боялась его влияния. Один из ярких примеров - организация его походов в столовую.

"Яркая деталь, подчеркивающая уровень страха перед Алексеем - это то, как были организованы его походы в столовую. Когда наставала очередь, по всем отрядам раздавался звонок и всех зеков в них собирали в комнатах психологической разгрузки для просмотра телепередач. Никому не было позволено не то чтобы выходить из барака, но и даже смотреть в окно. Такого не происходит, даже, когда генерал в колонию приезжает", - пояснил источник.

Путин планирует новое политическое убийство

Лицо российской оппозиции Алексей Навальный скончался в колонии в Заполярье 16 февраля 2024 года. Россия утверждает, что ему стало плохо во время прогулки: медики пытались его реанимировать, но не смогли - вот "официальная" версия.

В то же время расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что внятной причины смерти Навального Кремль до сих пор не озвучил. Он назвал его кончину политическим убийством и предположил, что Путин готовит новое покушение.

"Мой источник после смерти Алексея (Навального - УНИАН) намекнул, что это не последний инцидент", - заявил Грозев.

По его мнению, Путин хочет показать такими убийствами Западу, что для него нет "красных линий" - что придется договариваться об Украине именно на путинских условиях.

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