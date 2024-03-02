Источники, близкие к Кремлю, намекают, что диктатор продолжит убивать.

Расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что диктатор Владимир Путин будет продолжать убивать политзаключенных и оппозиционеров. продолжиться.

Как отметил расследователь в интервью журналисту Михаилу Зыгарю, информацию об этом ему предоставили источники, близкие к Кремлю.

"Мой источник после смерти Алексея (Навального - УНИАН) намекнул, что это не последний инцидент. Не хочу делать прогнозы, но я реально боюсь, что мотивация Путина была этим убийством доказать Западу, что он больше не имеет красных линий, и таким образом заставить договариваться об Украине на своих условиях", - сказал Грозева.

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Убийство Алексея Навального - что известно

16 февраля российские власти сообщили, что оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Заполярье. Внятной причины смерти Кремль так и не назвал, утверждая, что Навальный умер по естественным причинам.

Долгое время руководство колонии отказывалось выдавать тело Навального его матери, шантажируя ее и требуя согласиться на тайные похороны. В конце концов тело все же отдали родным.

1 марта Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Проститься с политиком пришли тысячи, если не десятки тысяч неравнодушных россиян. Они скандировали "Нет войне" и "Путин - убийца".

Грозев заявил, что российского оппозиционера Алексея Навального, скорее всего, снова отравили. Это и стало причиной внезапной смерти.

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