Лидер Чечни осмелел после возвращения своего породистого жеребца и придумал историю в стиле 90-х.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров объявил, что спусти 9 лет разлуки наконец-то воссоединился со своим непарнокопытным другом Зазу.

Прислужник Путина на камеру "облизал" лошадь и придумал витиеватую историю о разборках с украинскими спецслужбами, которые, по его версии, "выкрали" Зазу: "Всё позади. И даже операция по возвращению моего Зазу завершилась в нашу пользу. В последний момент передачи скакуна на границе украинская сторона либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой", - указал Кадыров.

Он сообщил, что его "братья чеченцы" проявили отличные "циганские качества", украв Зазу "не отдавая денег".

Видео дня

"Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги. И правильно сделали! Конокрады из СБУшников отличные, а вот переговорщики - никакие", - заявил Кадыров.

При этом он посетовал, что Зазу в плену у "вражин" сильно настрадался: его бока и спина уже не такие лощеные, как было прежде, во время профессиональной карьеры в конном спорте.

"Поступь уже не та, бока и спина не лоснятся и не играют на свету. И это только первые бросающиеся в глаза признаки, не связанные с возрастом коня", - перечислил Кадыров.

Лидер Чечни пообещал, что остаток своей лошадиной жизни Зазу проведет, словно султан: "У него будет все!", - указал разбалованный Путиным Кадыров.

Кадыров "уличил" в краже коня Зазу Украину

Напомним, что о пропаже элитного кадыровского 16-летнего скакуна Зазу стало известно 7 марта.

Соответствующий релиз опубликовали правоохранительные органы Чехии, указав, что 4 марта жеребец пропал из стойла в селе Крабчице. Тогда его оценили в 17 тысяч евро, хотя сам Кадыров заявил, что это сильно преуменьшенная цифра. Несколько месяцев он "разрывал" социальные сети "стонами" о пропаже Зазу, а на 8 марта даже "расплакался".

15 мая лидер Чечни указал, что украинские "спецслужбы" вышли к нему с предложением вернуть Зазу за деньги. Он отметил, что пообещал за Зазу "выкуп" в 18 тысяч долларов и что это для него копейки.

Вас также могут заинтересовать новости: