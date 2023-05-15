"Незатейливые истории, о которых трудно молчать".

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что его лошадь Зазу, которая была похищена в марте этого года, вскоре вернется к нему. Прокремлевский политик решил поделиться своей версией истории непарнокопитого на собственной странице в Telegram.

В первую очередь Кадыров не забыл упомянуть, что Зазу стал героическим конем, который первым почувствовал на себе силу европейских санкций в начале российско-украинской войны.

"Друзья, у меня хорошие новости! Помните историю с кражей Заза, моего скакуна, который первым взял на себя удар европейских санкций в 2014 году, стал жертвой западного произвола и годы был заключен на одной из конюшен Чехии? Так вот теперь можно рассказать, что же тогда произошло на самом деле. Не волнуйтесь, из Заза все хорошо", - написал глава Чечни.

Подданный Путина заявил, что украинские спецслужбы сами вышли на него с предложением выкупить лошадь. Однако версия Кадырова имеет свой, неоднозначный, вектор развития.

"В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали о моей привязанности к скакуну и не ошиблись – конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передано как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобное. Но оказалось, что спецслужбы имели дерзкий план-они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими. Напомню, всем тогда показалось странным, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может", - добавил Кадыров.

Глава Чеченской республики сообщил, что лошадь уже едет домой, а также Кадыров назвал цену, которую отдал якобы за похищение скакуна.

"Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение... внимание: 18 тысяч долларов! Да, да, именно на такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это настоящие копейки! Поэтому друзья, если вам что-то надо привезти из Европы, обращайтесь к украинским спецслужбам. Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций!",- заявил Кадыров.

"Похищение" лошади Кадырова: что известно

В начале марта 2023-го года чешские правоохранительные органы заявили о похищении лошади Кадырова Зазы. Путинский прихвостень "расплакался" в своем Telegram, и обвинил во всем "проклятый Запад".

Конь известен тем, что в 2014-м году против него ввели санкции. Кадыров купил скакуна в 2012-м году в азартных целях - для представления своих интересов на самых дорогих скачках мира.

Вас также могут заинтересовать новости: