Стоимость такой лошади составляет около 17 тысяч евро.

В чешском селе Крабчице неизвестен похитил породистого коня Зазу, племенная стоимость которого составляет почти 400 тысяч крон (17 тысяч евро).

Как сообщила пресс-секретарь полиции Чехии Павла Кофрова, жеребца похитили в ночь с 3 на 4 марта 2023 года. Вор снял с раздвижной двери цепь с карабином и забрал племенного жеребца.

"У 16-летнего гнедого на лбу имеется метка в виде белой звезды неправильной формы, а часть правой задней ноги ниже голеностопного сустава - также белого цвета", - отметила Кофрова.

Как сообщает чешское издание Blesk, похищенный жеребец принадлежал лидеру Чечни Рамзану Кадырову. На основании международных санкций Чехия заморозила его имущество, в том числе несколько лошадей.

По данным чешских СМИ, Кадыров купил эту лошадь весной 2012 года в немецкой конюшне WH Sport International. Он планировал, что жеребец успешно выступит на самых дорогих на то время гонках в мире - чемпионате мира в Дубае. Зазу финишировал пятым.

Чем "отличился Кадыров"

Рамзан Кадыров - лидер Чеченской Республики, "пехотинец" Путина. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он делал громкие заявления об "захвате Киева за три дня" и угрожал ликвидацией украинскому президенту Владимиру Зеленскому. За поддержку преступной войны Кадыров попал под международные санкции.

В Чечне Кадыров установил диктатуру и поставил на топ-должности своих родственников. Журналисты насчитали 47 родственников главаря чеченских боевиков, занимающих руководящие должности в ЧР. А Кадыров заявил, что назначает тех людей, которым доверяет.

Недавно лидер чеченских боевиков сказал, что "Запад станет на колени, и, как всегда, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией".

При этом Кадыров проводит много времени за границей, в частности, на Мальдивах и в Дубае. В ОАЭ у скандального политика есть собственная элитная вилла.

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