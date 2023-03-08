В Международный женский день лидер Чечни стал особо чувствительным и заявил, что его украденный конь может попасть в "плохие руки".

Лидер Чечни Рамзан Кадыров обвинил Запад в краже своего элитного скакуна Зазу, который в ночь с 3 на 4 марта пропал со своего стойла в Чехии. Как известно, лошадь Кадырова стоила по меньшей мере 17 тысяч евро, однако сам Кадыров уточнил, что конь стоит намного больше.

Из-за пропажи породистого жеребца Кадыров "расплакался" 8 марта в своем Telegram. Он заявил о гнусных действиях Запада, который ввел санкции против его лошади еще в 2014 году.

"Еще в 2014 году мой Зазу стал первой жертвой санкций, нацеленных против меня, моей семьи и Команды. Чистокровный скакун взял на себя этот первый гнусный удар со стороны демократического Запада. Подумать только, внести в санкционный список лошадь... ", - припомнил Кадыров.

Также он посетовал на местных "блюстителей порядка", которые не уследили за животным в стойле: "Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска?", - возмутился Кадыров.

Лидер Чечни добавил, что его Зазу стоит намного больше 18 тысяч евро, как ранее в своих сообщениях объявили СМИ. Кадыров предположил, что кто-то просто решил "нагреть руки" на его горе и резюмировал, что не верит в случайности:

"В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю. Обидно, что страдает красивое и благородное животное. Переживаю, что Зазу может попасть в плохие руки", - написал он.

В Чехии пропал элитный жеребец Кадырова

Напомним, что 7 марта правоохранительные органы Чехии выпустили официальный пресс-релиз о пропаже элитного 16-летнео жеребца Кадырова в чешском селе Крабчице. Сообщалось, что конь исчез со стойла в ночь на 4 марта. Полиция оценила жеребца Кадырова в 17 тысяч евро и заявила, что его отличительной особенность - метка в виде белой звезды на лбу, а также белая отметина на правой задней ноге ниже голеностопного сустава.

Тогда местные СМИ писали, что Кадыров купил себе лошадь Зазу весной 2012 года. Жеребец является элитным скакуном немецкой конюшни WH Sport International. Сообщалось, что парнокопытным другом Кадыров обзавелся в азартных целях - лошадь должна была представлять его интересы на самых дорогих скачках мира. В частности, конь принял участие в чемпионате мира в Дубае, где финишировал на пятом месте. Однако потом против Кадырова и его имущества ввели санкции.

Отметим, что на фоне новостей о пропаже лошади в СМИ стали появляться сообщения о серьезной болезни Кадырова.

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