Украинцы, по мнению чеченского лидера, также должны сменить власть - чтобы избежать "полномасштабной войны", продолжающейся уже 5 месяцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россию хотят вынудить перейти от спецоперации к войне", и обратился к европейцам и украинцам с призывами к смене власти.

Соответствущий пост появился в его Telegram.

Чеченский лидер на пятом месяце полномасштабной войны России против Украины заговорил о переходе к полномасштабной войне. К этому якобы подталкивают страны Европы и НАТО, которым это выгодно и которые полагают, что такая война ослабит РФ.

"Европа своими заявлениями и военной поддержкой преследует определённую цель - вынудить Россию перейти со спецоперации на полномасштабную войну с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии", - утверждает Кадыров.

Чтобы избежать "полномасштабной войны", по мнению главы Чечни, украинцы должны "пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает весь народ на "героическую" смерть".

Также Кадыров неоднократно повторил пропагандистский месседж о том, "Запад уничтожает мобилизованное гражданское население" и "простых украинцев отправляют с автоматами на танки".

Рецепт выхода из кризиса есть и для Запада, говорит Кадров. Европейским странам нужно сменить власть.

"Выход из кризиса есть и у Запада. … Санкции ударили не по России, а по Европе. Уже полетели первые головы премьер-министров. Европа вздохнет свободно, когда заменят всех первых лиц государств до наступления холодов. А иначе в эту зиму Россия не сможет вовремя обогреть всех газом. Вернее, сможет, но не захочет", - пишет чеченский лидер.

По его словам, "чтобы справедливость восторжествовала, за неё нужно бороться".

"Европейцы, украинцы, проснитесь! Сохраните свой генофонд, а не статус Зеленского", - заявил он.

Напомним, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. За 5 месяцев полномасштабной войны зафиксированы многочисленные случаи нарушения правил и обычаев войны, норм международного права, Гаагских и Женевских конвенций. В частности, что касаются защиты гражданских лиц во время войны.

Российские военные сознательно обстреливают гражданскую инфраструктуру украинских городов, гуманитарные коридоры, в том числе, из запрещенного оружия, устраивают массовые расстрелы на захваченных территориях, проводят принудительную мобилизацию на захваченных территориях, насилуют женщин и детей, пытают гражданских.

Ряд стран признал действия России геноцидом украинцев. Также 45 стран договорились сотрудничать в расследовании военных преступлений РФ в Украине.

Украина добивается признания России страной-террористом и призывает создать специальный трибунал по расследованию военной агрессии России и привлечению причастных к ответственности.

Министр обороны Алексей Резников считает, что трибунал над Россией может состояться в Харькове.

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