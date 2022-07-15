Глава украинского правительства также подчеркнул важность продолжения политики ужесточения санкций против РФ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеоразговора с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем призвал Евросоюз признать Россию страной-террористом, поскольку ее армия систематически и в значительных масштабах осуществляет террористические акты против гражданского населения.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Вчера ракетным ударом в центр Винницы россияне убили более 23 человек, из которых трое детей. Более полутора сотен граждан обратились в больницы, из них десятки в тяжелом состоянии. Продолжается разбор завалов. Сегодня утром Россия обстреляла два университета в центре Николаева. То есть, целенаправленно уничтожает образовательные учреждения перед началом учебного года. Удар по вокзалу в Краматорске, торговому центру в Кременчуге. Все это терроризм", - подчеркнул премьер-министр.

При этом Шмыгаль поблагодарил Борреля за его личную четкую позицию относительно преступлений, которые Россия совершает в Украине.

Глава правительства также подчеркнул важность продолжения политики ужесточения санкций против РФ.

"Мы ожидаем седьмого пакета. Что в нем будут так называемые вторичные санкции. В дальнейшем мы должны продолжить отключение российских банков от SWIFT, запретить заход судов под флагом стран-членов ЕС в российские морские порты, ввести санкции против российских криптоактивов, наложить запрет на российские СМИ в Европе — это важно и для Украины, и для Европы ради избежания гибридных воздействий и дезинформации", — отметил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, Украина также ожидает в новых санкционных пакетах блокирование импорта из России железной руды и энергоресурсов, расширение индивидуальных санкций против российских чиновников и функционеров.

Стороны также обсудили дальнейшую интеграцию Украины в Европейский Союз.

Шмыгаль во время разговора выразил готовность Украины двигаться дальше для интеграции во внутренний рынок ЕС. В частности, наша страна рассчитывает на заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА), присоединение к системе совместного транзита NCTS, единой зоне роуминга и единой зоне платежного пространства SEPA.

Глава украинского правительства поблагодарил Европейский Союз за решение о предоставлении макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро для финансирования дефицита бюджета, а также плана долгосрочного восстановления нашей страны.

Шмыгаль и Боррель обсудили усиление сотрудничества в энергетической сфере, помощь в разминировании украинских территорий и включение украинской части реки Дунай в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T).

Как сообщал УНИАН, 3 мая Верховная Рада Украины поддержала обращение в Палату Представителей и Сенат Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами заявил, что Россия должна быть официально признана государством-спонсором терроризма. Он отметил, что Россия совершает геноцид против украинского народа.

24 июня комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о включении России в список стран, поддерживающих терроризм. Окончательное решение о признании России страной-спонсором терроризма должно быть принято администрацией президента Джо Байдена.

На данный момент в этот список входит четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.

Вас также могут заинтересовать новости: