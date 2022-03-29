Кадыров помолился с пулеметом прямо на заправке.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сфотографировался во время молитвы на российской заправке. Пропагандисты выдали снимок за кадр из Украины.

Снимок распространили пропагандистские Telegram-каналы и сообщества в соцсетях.

Кадр с молящимся Кадыровым сопроводили подписью "Рамзан Кадыров молится на заправке с пулемётом. Украина". На снимке чеченский лидер окружен охраной, прямо возле него - оружие.

Внимательные пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на фоне виднеется логотип "Pulsar". Это фирменное топливо российской "Роснефть", АЗС которой в Украине отсутствуют.

Как писал УНИАН, пропагандисты уверяют, что Кадыров находится в Мариуполе и сам руководит "спецоперацией". Якобы там у него состоялась встреча с российским генералом, который уже уничтожен в Украине. Речь идет о начальнике штаба 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ генералом Андрее Мордвичеве.

Сам лидер Чечни в своем канале в Telegram не писал о прибытии в Мариуполь, но сообщал о якобы зачистке города. Как известно, в Мариуполе ситуация сложная. Путинские войска продолжают наступать, сопровождая свои действия непрерывным интенсивным обстрелом. Однако ВСУ по состоянию на 29 марта по-прежнему контролируют центр города.

Вас также могут заинтересовать новости: