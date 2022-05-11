Сенат осудил многочисленные военные преступления, совершенные армией РФ в украинских городах.

Сенат Чехии признал преступления армии Российской Федерации в Украине геноцидом украинского народа. Россия нарушает международное гуманитарное право и международные конвенции.

Об этом рассказал посол Украины в Праге Евгений Перебийнис в Twitter.

"Чешский Сенат только что признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС", - говорится в сообщении.

Чешские сенаторы осудили военные преступления, которые совершили российские военные в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины - террор против населения, массовые казни и депортации сотен тысяч человек.

Кроме того, в Чехии осудили преступления против человечества на этнической почве, которые системно и масштабно Москва совершает.

Как ранее сообщал УНИАН,21 апреля парламенты Латвии и Эстонии признали, что Россия совершила геноцид против украинского народа.

После принятия заявления глава комитета Сейма по иностранным делам Рихард Коль призвал защитить население Украины от дальнейших преступлений против человечности и помочь стране освободить свою землю от оккупантов.

В свою очередь эстонский парламент призывает страны мира немедленно ужесточить санкции против России, в том числе без исключения приостановить торговлю энергоносителями с Россией, и немедленно увеличить военную и критическую гуманитарную помощь Украине.

29 апреля такое же решение единогласно приняли в парламенте Канады.

10 мая, сейм Литвы единогласно признал РФ террористическим государством. В резолюции отмечается, что российские оккупанты совершили в Украине массовые военные преступления, в частности, на Киевщине - в Бородянке, Буче, Ирпене, Гостомеле и в Мариуполе Донецкой области. Кроме того, действия РФ в Украине являются геноцидом украинского народа.

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