Работа группы будет управляться Офисом генерального прокурора.

Участники Ukraine Accountability Conference в Гааге создали группу диалога по ответственности для Украины.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Как отмечается, 45 стран-участников согласовали политическую декларацию о сотрудничестве.

"Группа диалога, основанная на этом мероприятии, должна объединить национальные, европейские и международные инициативы для документирования и правосудия для международных преступлений. Работа группы по поддержке Украины будет управляться Офисом генерального прокурора", - говорится в сообщении.

В форуме в Гааге приняла участие генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Справедливость и ответственность являются фундаментальными для достижения мира и безопасности. Поэтому, лучшим противодействием действиям России являются две вещи. Первая – международное сообщество должно обеспечить победу Украины. Вторая – те, кто совершает международные преступления, должны быть привлечены к ответственности", – отметила Венедиктова во время своего выступления на форуме.

Генеральный прокурор констатировала, что демократический мир сталкивается с серьезным врагом, каким является государство-изгой, которое стремится подорвать международный порядок.

Как сообщается, конференция, организованная правительством Нидерландов, Офисом прокурора Международного уголовного суда и Европейской комиссией, дала возможность на высоком уровне обсудить конкретные шаги и будущие усилия.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал участников международной конференции по привлечению России к ответственности, которая проходила в Гааге, создать Специальный трибунал в отношении преступления агрессии против Украины для привлечения высшего военного и политического руководства Российской Федерации к ответственности.

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