Она отметила вклад российских "военных корреспондентов" во время юбилея медиагруппы "НМГ".

Бывшая российская гимнастка и любовница Путина Алина Кабаева поблагодарила российских пропагандистов за вклад в войну с Украиной и сравнила их работу с автоматом Калашникова.

Сейчас Кабаева возглавляет совет директоров российской медиагруппы "НМГ". На юбилейном мероприятии она поздравила пропагандистов и отметила их "информационную работу". Выступление Кабаевой опубликовала Meduza.

"Друзья! Поздравляя друг друга с юбилеем, пожелаем успеха каждому из нас, и всем нам вместе. Этот успех нужен нашему народу, потому что информационная работа сегодня в тех условиях, в которых мы живем и боремся за нашу страну, это как боевое оружие. И по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова", - сказала Кабаева.

Также она добавила, что российские "военные корреспонденты" знают об этом.

Связь Кабаевой с Путиным

Слухи о близких отношениях между олимпийской чемпионкой РФ Алиной Кабаевой и президентом Владимиром Путиным ходят уже не первый год. В политических кругах РФ и в СМИ публично не подтверждают их отношения, однако говорят, что Кабаева родила Путину трех наследников.

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин спрятал ее вместе с детьми в Швейцарии.

Недавно СМИ выяснили, что окружение президента РФ Владимира Путина минимум 15 лет помогает Кабаевой и обеспечивает ее семью недвижимостью и землей.

В то же время экс-депутат Госдумы РФ заявил, что Владимир Путин не хочет тратить свое время на женщин, а Алину Кабаеву ему просто подсунули.

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