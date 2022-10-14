Гимнастка и ее родственники владеют недвижимостью и землей в Москве, Санкт-Петербурге и в Подмосковье

Расследователи выяснили, что окружение президента РФ Владимира Путина минимум 15 лет помогают гимнастке Алине Кабаевой, которую называют любовницей и матерью не менее трех детей российского диктатора. Бывшая спортсменка и члены ее семьи получала недвижимость и землю.

Об этом сообщает центр "Досье".

Друг детства российского президента Петр Колбин передал бабушке гимнастки Анне Зацепилиной две квартиры на Арбате в Москве, один из "кошельков" диктатора Геннадий Тимченко - квартиру в Петербурге, а Григорий Баевский друга президента Аркадия Ротенберга – участок на Рублевке и квартиру в Москве.

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Согласно данным Росрегистра, Кабаева, ее бабушка, мать и сестра владеют 10 квартирами в Москве и Петербурге, участками и коттеджами в Московской области и в Сочи. Общая стоимость недвижимости достигает 2,5 миллиарда рублей, что составляет около 40 миллионов евро.

Расследователи считают, что один из друзей Путина предоставил Алине и детям свой особняк в Швейцарии. По данным западных СМИ, экс-спортсменка останавливалась на вилле с вертолетной площадкой в ​​муниципалитете Колонии на берегу Женевского озера. Именно одна из таких вилл находится рядом с домом Геннадия Тимченко.

Сама площадка является частью владений "Вилла Hauterive". С 2016 года на участке и вблизи него садилось только пять частных вертолетов, из них четыре связаны с РФ. Кроме дома Тимченко в Швейцарии Кабаева, вероятно, пользовалась яхтой "Шахерезада". Также сообщается, что в конце 2020 Кабаева посещала Милан.

Также известно, что с 2014 года Кабаева возглавляет совет директоров холдинга "Национальная медиагруппа", владеющий долей в Первом канале, российской версией Discovery, а также каналом РЕН ТВ и газетой Известия. В 2018 году медиагруппа купила телеканал СТС за 18 миллиардов рублей, потратив на это взятые у Колбин В. П деньги. Он дал компании кредит на 12,3 миллиарда рублей под 16% годовых за сутки до сделки.

Отмечается, что Владимир Колбин является сыном Петра Колбина, который номинально владел рядом активов президента.

Санкции против друзей Путина - что известно

Британия ввела санкции против самого богатого человека РФ и ближайшего окружения Путина. В обновленный список попали 12 россиян и восемь компаний.

Кроме того, Австралия 1 июля ввела санкции против 16 россиян из-за вторжения Российской Федерации в Украину. В "черный" список попали родственники и близкие друзья российского президента Владимира Путина.

Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд, а также заморозку активов.

2 августа Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов. Под ограничения попала "любовница" президента Российской Федерации Владимира Путина и бывшая гимнастка Алина Кабаева.

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