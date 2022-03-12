По данным СМИ, гимнастка отправилась в безопасное место с маленькими детьми.

Когда Россия начала массовое военное вторжение в Украину, 38-летняя гимнастка Алина Кабаева отправилась в "очень уединенное и очень безопасное" шале недалеко от Лугано в Швейцарии со своими маленькими детьми, отцом которых считается президент РФ Владимир Путин.

СМИ удалось выяснить подробности роскошной жизни любовницы Путина, их публикует издание The Mirror.

"Гимнастка, завоевавшая золотую олимпийскую медаль Алина Кабаева, которую когда-то называли "самой гибкой женщиной России", по сообщениям, отправилась в "очень уединенное и очень безопасное" шале поблизости с маленькими детьми пары, когда в Украину въехали российские танки", - говорится в сообщении издания.

По данным журналистов, 38-летняя Кабаева, которую многие считают матерью двух сыновей и дочери Путина, а возможно, и двух дочерей, живет в роскошном защищенном особняке.

Источник журналистов в Лугано, недалеко от итальянской границы, сказал: "До пандемии коронавируса часто ходили слухи о том, что в городе находится любовница Путина. Известно, что у них здесь прочные связи, но все, кто их знает, поклялись хранить тайну".

"Пока Россия разваливается из-за санкций, это идеальное место для Путина, чтобы отправить Алину и их детей", - добавил источник.

По словам журналистов, в месте, где поселилась Кабаева с потомками Путина после начала русско-украинской войны, преобладают дорогие рестораны, аптеки, банки, брендовые магазины, элитные больницы и "вылизанные" улочки.

Изданию также удалось выяснить некоторые детали рождения детей Путина.

В одной VIP-клиник под названием Clinicа Sant'Anna, что находится недалеко от Лугано, по информации местного телеканала, в 2015 году Кабаева родила Путину девочек-близняшек. Сообщается, что президент России присутствовал при родах, поэтому в клинике снимали две палаты – для пары с младенцами и охранников.

"Купаясь в теплых весенних солнечных лучах на этой неделе, контраст между спокойствием Sant'Anna и роддомом, который разбомбили российские войска в Мариуполе, не может быть резче", – говорится в материале The Mirror.

Напомним, ранее СМИ также сообщали, что все дети Кабаевой от Путина уже имеют швейцарские паспорта. Вероятно, Кабаева тоже уже гражданка Швейцарии.

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