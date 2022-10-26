В то же время сама Кабаева рожала детей, чтобы "пробиться через никому непонятный холод".

Владимир Путин не хочет тратить свое время на женщин, а Алину Кабаеву ему просто подсунули.

Об этом в новом выпуске программы "Аргумент" рассказала экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица и блогер Мария Максакова.

По ее словам, Кабаева появилась в жизни Путина внезапно, но ее ему "подсунули" олигархи. Сначала диктатор считал их роман достаточно удачным для того, чтобы прекратить поток слухов о его увлечениях мужчинами, но во что-то серьезное это не переросло.

"Он (Путин - УНИАН) имитировал увлечение ею (Кабаевой - УНИАН). Но, когда зашла речь о чем-то посерьезнее, все поняли, что жить с ней он точно не собирается. Не хочет он делить с женщинами свое свободное время", - заявила Максакова.

По словам экс-депутата, в РФ говорят не только о нетрадиционной сексуальной ориентации Путина, но и председателя Госдумы Вячеслава Володина. При этом режим лицемерно делает все, чтобы усилить давление на ЛГБТ-сообщество.

Максакова отметила, что Кабаеву в Госдуме уважали и иногда боялись, ведь понимали, что она приближена к Путину. Однако спортсменка не смогла пробить его "никому непонятный холод".

"Единственное, с чем она хорошо справилась, это то, что родила ему наследника. Сначала одного. И все равно ничего не получалось... Она решила закрепить на месте второго наследника", - отметила Максакова.

По словам политика, Кабаева рожала ради того, чтобы подтолкнуть Путина к сближению. Кроме того, она также хотела реализовать свои политические амбиции и возглавить Совет федераций. Как отметила Максакова, Кабаева планирует "легко, безо всяких выборов "возглавить Совет федераций и "подсидеть" действующую спикершу Валентину Матвиенко - уроженку Шепетовки Хмельницкой области (Украина).

Роман Путина и Кабаевой

Несколько лет в прессе ходят слухи о романе российского диктатора Владимира Путина и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. В политических кругах РФ все знают, что Кабаева родила Путину наследников. После начала вторжения РФ в Украину она с детьми пряталась в Швейцарии.

Потом Кабаева вернулась в РФ и сидит в Москве. Возвращаться в Шейцарию сейчас "не очень желательно".

Недавно в прессе начали говорить, что любовница Путина Алина Кабаева снова могла от него забеременеть. Однако диктатор не рад этой новости, а когда он узнал пол ребенка, то расстроился еще сильнее.

Великобритания объявила 13 мая о новый раунд санкций, направленных против финансовой сети российского президента, включая его бывшую жену, предполагаемую любовницу Алину Кабаеву и ближайшее окружение.

По данным Министерства иностранных дел Британии, официальные активы Путина скромны, а его образ жизни "финансируется кликой семьи, друзей и элиты". Впоследствии к санкциям присоединились и другие страны.

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